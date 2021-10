Wout van Aert “benieuwd” voor de start: “Hoorde hele nacht regen op het raam tikken”

Zoals voorspeld regende het in de buurt van startplaats Compiègne de hele nacht en ochtend door.“Ik hoorde de hele nacht regen op het raam tikken, dus ik was niet verrast over wat ik allemaal zag vanochtend.” Zorgden die extreme omstandigheden dat er toch nog iets veranderde aan het materiaal waar de Belgische kampioen mee startte? “We starten sowieso met wat bredere en zachtere banden in Roubaix, maar het heeft geen nut om nu met nog minder bandendruk te starten. Als je er even weinig druk op zet als voor een veldrit, dan geraak je op de grote stukken asfalt gewoon niet meer vooruit.”

De beelden van verschillende kasseistroken die zondagochtend circuleerden, spraken voor zich. “Er is echt super veel water uit de lucht gevallen, met alle auto’s die daar dan nog eens over gaan rijden verwacht ik op sommige stroken een echte modderpoel. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven.”

© BELGA

Mathieu van der Poel: “Hoop dat ik het na de koers nog ‘cool’ vind”

Mathieu van der Poel (26) stond voor zijn vuurdoop in Parijs-Roubaix. “Ik vermoed dat het een slagveld gaat worden vandaag. Waar de koers zal openbreken is vandaag nog moeilijker voorspelbaar dan anders. Het kan evengoed zijn dat er tien keer een hergroepering komt, maar ik verwacht wel dat er al vroeg gekoerst zal worden.”

Bij momenten zal deze Parijs-Roubaix meer weg hebben van een veldrit en dat ziet de Nederlander natuurlijk graag gebeuren. “Als de koers pas vanaf het Bos van Wallers startte, had ik misschien beter met mijn veldritfiets gestart. Maar we moeten natuurlijk ook 200 kilometer over asfalt.” In aanloop naar deze Parijs-Roubaix was Van der Poel bij de weinige renners die de kletsnatte omstandigheden “cool” vond. “Ik hoop dat ik dat na de koers nog van dezelfde mening ben. De omstandigheden brengen hoe dan ook risico’s met zich mee, ik denk niet dat het uit te sluiten valt dat er hier gevallen wordt vandaag. Al hoop ik dat daar zo veel mogelijk renners van gespaard blijven.”