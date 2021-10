Eerste valpartij in Parijs-Roubaix is al een feit… na 200 meter

VOLG PARIJS-ROUBAIX HIER LIVE.

Het is de eerste editie van Parijs-Roubaix sinds het voorjaar van 2019, toen onze landgenoot Philippe Gilbert won. Door de coronapandemie vindt de wedstrijd plaats in oktober en niet in april, een weekje na de Ronde van Vlaanderen. Dat brengt echter andere weersomstandigheden met zich mee dan gewoonlijk. Het was al van begin deze eeuw geleden dat het nog eens regenweer geweest was in de Hel van het Noorden.

Op zaterdag werd de allereerste editie van Parijs-Roubaix bij de vrouwen ook al ontsierd door een resem valpartijen.