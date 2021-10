Thomas Foket alsnog opgeroepen voor Final Four Nations League met Rode Duivels

Thomas Foket (Stade Reims) is opgeroepen voor de Final Four van de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft de Belgische voetbalbond zondagochtend bekendgemaakt. De selectie van Foket heeft waarschijnlijk te maken met de blessure van Thomas Meunier, die zaterdagavond vervangen moest worden bij Borussia Dortmund.

De 27-jarige rechtervleugelverdediger van Stade Reims hoorde niet tot de 23-koppige groep die bondscoach Roberto Martinez vrijdag bekendmaakte. Zondag liet de KBVB evenwel weten dat Foket bij de selectie wordt gehaald.

Foket verzamelde tot dusver zeven caps. Vorige maand kreeg hij nog speeltijd in de gewonnen WK-kwalificatieduels tegen Estland (2-5), waar hij als invaller scoorde, en Wit-Rusland (0-1).

Bij de Rode Duivels zal Foket vermoedelijk de plaats innemen van Thomas Meunier. De wingback van Borussia Dortmund liep zaterdag in het competitieduel tegen Augsburg (2-1) een knieblessure op. Hij werd na 52 minuten gewisseld voor Thorgan Hazard.

De Rode Duivels spelen op 7 oktober in Turijn tegen Frankrijk de halve finale van de Nations League. Drie dagen later wacht nog de finale of troosting tegen Spanje of Italië.

