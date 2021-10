Oudsbergen

Bewel opende ter gelegenheid van de Voka Open Bedrijvendag haar nieuwe Bewelsite op het industrieterrein in Opglabbeek. Daar kondigde Scania aan dat ze haar samenwerking met Bewel op langere termijn verankerd. Bewel voorziet in een eerste fase in de aanwerving van 30 extra monitoren gekoppeld aan nieuwe bijkomende maatwerkers.