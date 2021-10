Topreekshoofd Aryna Sabalenka moet afzeggen voor Indian Wells wegens coronabesmetting

Aryna Sabalenka heeft positief getest op het coronavirus en geeft daarom forfait voor het toptoernooi van Indian Wells (8.761.725 dollar), dat volgende week begint. De Wit-Russische nummer twee van de wereld bevestigde het nieuws via haar sociale media.

“Ik ben in afzondering gegaan en zal dat blijven doen tot ik van de artsen en gezondheidsdiensten groen licht krijg”, schrijft ze. “Tot nu toe gaat het goed met mij maar ik vind het erg spijtig dat ik er dit jaar niet bij kan zijn.”

De 23-jarige Sabalenka zou in Californië het eerste reekshoofd zijn na de eerdere afzegging van de Australische Ashleigh Barty, het nummer één van de wereld. Ook vedetten als de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Serena Williams meldden zich al af, Kim Clijsters is er wel bij dankzij een wildcard. Alison Van Uytvanck besloot na haar titel in Nur-Sultan niet naar Californië te reizen.

Bij de mannen ontbreekt dan weer ‘s werelds nummer één Novak Djokovic.