Parenclubs zetten zich schrap voor heropening: “Voor het eerst met parkeerwachters werken”

De ene houdt een Fuck Corona Party met ontsmettingskanon en mondmaskerverbranding, de andere een drie dagen durende seksmarathon die hij vier keer had kunnen uitverkopen. Laat er geen twijfel over bestaan: nergens staat het eerste weekend van oktober feller aangekruist dan in de agenda’s van de parenclubs. “Hier moet je als man maar één keer je best doen om jezelf twintig keer te zien klaarkomen”, lacht Luc Janssen van Club Bornedries dit weekend een Fuck Corona Party