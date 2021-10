De talrijk opgekomen jeugdspelers scandeerden “Diego” na de 2-0 van Stal Sport. Meer dan terecht want het was inderdaad de vinnige Derwa die beide goals voor zijn rekening nam. “Toch onthoud ik dat we als één hecht blok voor iedere meter knokten want zo maken we het iedere tegenstander moeilijk”, vertelt de matchwinnaar.