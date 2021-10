Franse zakenman Bernard Tapie (78) overleden

Bernard Tapie is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan de Franse media. De Franse zakenman was van vele markten thuis: Adidaseigenaar, televisiepresentator, voormalig minister en actief in de voetbalwereld. Al was hij ook betrokken bij enkele schandalen.

Bernard Tapie is bezweken aan de gevolgen aan kanker. Dat meldt zijn echtgenote Dominique Tapie. De voormalige voorzitter van de voetbalclub Olympique Marseille leed al enkele jaren aan maag- en slokdarmkanker. “Hij is vreedzaam gestorven, omringd door zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en zijn broer”, communiceert de familie. Hij zal worden begraven in Marseille.

Bernard Tapie verdiende zijn sporen als zakenman, politicus en in het voetbal als voorzitter van Olympique de Marseille. Hij was ook een graag geziene gast op televisie en hield er zelfs een bescheiden zangcarrière op na. Bij de voetbalclub was hij actief van 1986 tot 1994. Met onze landgenoot Raymond Goethals op de trainersbank won hij in 1993 de Champions League. Al blijkt later dat Tapie een van de wedstrijden had opgekocht. Marseille werd gestraft met degradatie naar tweede klasse.

Aan het begin van de jaren 90 deed hij met Adidas waar hij rijk mee was geworden: verlieslatende bedrijven opkopen, weer op de rails zetten en doorverkopen. Het Duitse sportmerk hinkte achterop en verloor de concurrentiestrijd met onder andere Nike. Tapie trok de kaart van vernieuwing en verplaatste de productie naar Azië.

Maar Tapie had ook politieke ambities. Wanneer hij in 1992 onder president François Mitterand en premier Pierre Bérégovoy minister van Stedelijkheid wordt, moet hij afstand doen van zijn zakenimperium. Hij verkoopt Adidas. Als politicus nam Tapie, nochtans niet van linkse signatuur, stelling in tegen het uiterst rechtse Front National.

Achtervolgd door schandalen

Het sprookje kwam lelijk ten einde toen Tapie in 1996 veroordeeld werd tot twee jaar gevangenisstraf voor corruptie. Bovendien verloor IMF-topvrouw Christine Lagarde in 2016 ei zo na haar job vanwege ‘nalatigheid’ bij een fraudezaak waarvan Tapie het voorwerp was. In een speciale arbitrageprocedure kreeg Tapie in 2007 een schadevergoeding toegekend van meer dan 400 miljoen euro. Een van de rechters in het tribunaal was een vriend van Tapie en hij was bovendien erg close met de recent veroordeelde president Nicolas Sarkozy. Lagarde, toen minister van Economische Zaken, ging tegen het advies van haar medewerkers niet in beroep. De IMF-topvrouw werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd.