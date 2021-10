Joshua Zirkzee, de Anderlecht-spits die amper juicht als hij scoort: “Ik ben niet arrogant, dat is perceptie”

Joshua Zirkzee (20) is een fenomeen. Velen vinden de spits een pure klasbak, want als jonge stand-in voor Robert Lewandowski won hij met Bayern al de Champions League. Anderen vinden de Nederlander een arrogant baasje die nu tijdens zijn verhuur aan Anderlecht moet tonen hoever zijn potentieel echt reikt. Wij probeerden Zirkzee te doorgronden en stelden vast dat de spits eerder timide is. “Ik leg mezelf veel druk op.”

Jürgen Geril