Parcours Parijs-Roubaix nu al herschapen in een modderpoel… en het blijft nog de hele dag regenen

Parijs-Roubaix of veldrijden? Nadat de vrouwen gisteren al een spekgladde editie reden, is het parcours er na de regenval van de voorbije nacht alleen maar natter en modderiger op geworden. Zondagochtend deden al foto’s de ronde van kasseistroken die voor meer dan de helft onder water staan. Dat belooft voor straks: weersvoorspellingen in Frankrijk geven aan dat het vanaf de start van de koers non-stop zal blijven gieten.

Door corona is het nu al tweeëneenhalf jaar geleden dat de wedstrijd, die normaal gezien in het voorjaar had moeten doorgaan, verreden werd. Met Philippe Gilbert won een landgenoot de laatste editie van Parijs-Roubaix in 2019.

