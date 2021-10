Marthe en Hanne boycotten spelregels en geven twéé afvallers golden ticket in ‘K2 zoekt K3’

In ‘K2 zoekt K3’ wordt er even creatief omgesprongen met de regels. — © vtm

“We gaan hier even de spelregels boycotten”, aldus Hanne en Marthe in K2 zoekt K3. Want de twee dames besloten zaterdag om niet één maar twee afvallers een golden ticket te geven, waardoor ze meteen naar de studioshows van het VTM-programma mogen.

Juf Elise (27) uit het Limburgse Nieuwerkerken zat al sinds de eerste liveshow in één van de golden seats, maar tuimelde zaterdag uit de top 10. Toen bleek dat Hanne en Marthe haar absoluut niet wilden laten vertrekken, reageerde de Limburgse bijzonder geëmotioneerd.

Groot was de verrassing bij iedereen toen ook de Dordrechtse Jemaima (24) rechtstreeks door mocht naar de studioshows. “Ik was als kind superfan van K3. Maar ik had het nog leuker gevonden als er iemand bij was geweest die iets meer gelijkenissen zou hebben met mij”, zei ze eerder. Jemaima maakte alvast een sterke vocale indruk. (tove)