Jannik Sinner en Gaël Monfils ontmoeten elkaar zondag in finale ATP-toernooi Sofia

In de halve finales op zaterdag versloeg de 20-jarige Italiaan, 14e op de wereldranglijst, de 29-jarige Serviër Filip Krajinovic (ATP 37) met 6-3 en 7-5. Sinner, titelverdediger in Sofia, gaat op zoek naar zijn derde titel dit seizoen, de vierde uit zijn carrière in zijn vijfde finale op de ATP Tour.

De 35-jarige Gaël Monfils, 20e op de wereldranglijst, versloeg de 28-jarige Amerikaan Marcos Giron (ATP 67) in twee sets: 7-5 en 6-0. Voor de Fransman is dit het 17e jaar op rij dat hij erin slaagt om minstens een ATP-finale te spelen. Alleen Rafael Nadal deed hem dat voor. De Spanjaard doet dit al sinds 2004. Monfils begon zijn reeks in 2005 toen hij in zijn eerste finale het toernooi van Sopot won. Sindsdien heeft hij tien ATP-titels gewonnen in 21 finales.