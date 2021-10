Pelt rukt op naar derde plaats in BENE League, Bocholt blijft aan kop

Zaterdagavond stond de volledige vijfde speeldag in de BENE-League handbal op het programma. Leider Bocholt werd op het veld van Initia Hasselt in de eerste helft behoorlijk op de proef gesteld, maar domineerde wel in de tweede helft. Bocholt won uiteindelijk met 29-36 en blijft zonder puntenverlies de algemene rangschikking aanvoeren.

Lions won overtuigend het burentreffen tegen Bevo en handhaaft zich op de tweede plaats op een punt van Bocholt. Nederlands kampioen Aalsmeer ging thuis verrassend de boot in tegen Volendam (27-28). Spek naar de bek van Sporting Pelt dat na een 30-34 zege op het veld van rodelantaarndrager Atomix oprukt naar de derde plaats.

Tongeren had na het gelijkspel in Hurry Up en de winst in Volendam vertrouwen getankt. De lijn doortrekken tegen Wezet was de boodschap maar dat gebeurde niet. Een 11-15 achterstand aan de rust bood nog een beetje perspectief maar het verschil werd in de tweede helft alsmaar groter, 21-28. Wezet krijgt aansluiting bij de top vier, Tongeren zakt naar de grijze middenmoot.

In het duel tussen de Nederlandse clubs Quintus en Hurry op trok laatstgenoemde ploeg aan het langste eind.