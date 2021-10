Dragons klopt Surbiton en treft Keulen en Vincent Vanasch

De Dragons hebben zaterdag hun eerste klassementswedstrijd van de Euro Hockey League gewonnen. De regerende Belgische kampioenen versloegen het Engelse Surbiton met 3-1 in shoot-outs, nadat de wedstrijd op 1-1 was geëindigd. De ploeg van Dennis Dijkshoorn zal het opnemen tegen het Rot-Weiss Keulen van Vincent Vanasch.

De enige twee doelpunten van de wedstrijd tussen de Belgen en de Engelsen vielen in het derde kwart. Thomas Crols opende de score voor de Antwerpenaren, voordat Luke Taylor gelijkmaakte via een strafcorner.

Eerder in de week opende Gent, de tweede deelnemende Belgische club, het toernooi door hun openingswedstrijd met 3-4 te verliezen in shoot-outs van het Spaanse Campo de Madrid, na een 4-4 stand. De ploeg van Pascal Kina versloeg vrijdag vervolgens het Franse Saint-Germain met 4-2. Dragons en Gent proberen punten in de wacht te slepen om de Belgische coëfficiënt hoog te houden en er zo voor te zorgen dat er volgend jaar opnieuw drie Belgische clubs in de EHL kunnen aantreden.