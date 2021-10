OHL noch Beerschot klimt uit het dal na scoreloos gelijkspel in kelderkraker

Het treffen tussen de twee staartploegen van de Jupiler Pro League heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. OHL en Beerschot slaagden er allebei niet in om te scoren en blijven zo in de miserie hangen. De Leuvenaars waren de betere ploeg, maar maakten hun kansen niet af. Ze springen wel over Cercle naar de zestiende plaats. De Ratten blijven ruimschoots houder van de rode lantaarn na hun tweede puntje van het seizoen.

De avond begon feestelijk voor de thuisploeg omdat Marc Brys de Trofee Raymond Goethals in ontvangst mocht nemen, de prijs voor de beste coach van het afgelopen seizoen. De Leuvenaars deden aardig hun best om de sfeer er vanaf dan altijd in te houden. De eerste helft stond zeker niet bol van de kansen, maar tempo was er wel, met dank aan een behoorlijk sterk OHL. De Norre kwam al vroeg in een kansrijke positie, maar werd geneutraliseerd door een broodnodige en scherpe tackle van Halaimia. Even later kwam Mercier met een geweldig subtiel balletje op Maertens, die doorstak naar Dewaest. Die laatste, die zijn 200e partij in de Jupiler Pro League afwerkte, besloot op doelman Vanhamel.

Het was al OHL wat de klok sloeg. De Norre, die uitstekend in de wedstrijd zat, bediende De Sart, maar die mikte naast. De beste kans van de eerste helft kwam er op het halfuur en was voor Maertens, die vanop een metertje of tien op Vanhamel trapte. Nadien haalde Malinov tegenstander Pietermaat neer zonder de bal in de buurt. Scheidsrechter Erik Lambrechts had daar gerust geel mogen trekken, en dat had de uitsluiting van de Bulgaar betekend, want hij stond al op scherp nadat hij eerder op de hiel van Soumaré had getrapt.

Drie punten nodig

Vijf minuten voor de pauze was Beerschot eindelijk een eerste keer gevaarlijk. Soumaré haalde uit van buiten de zestien, zijn gekruld schot ging niet zo gek ver naast. Op slag van rust deed Noubissi een gelijkaardige poging, maar die ging over het doel van OHL-keeper Romo.

Meteen na de rust kreeg Rezaei een dikke kans, maar hij was niet scherp genoeg, zoals wel vaker het geval was de voorbije maanden. De Iraniër besloot op Vanhamel. Ook aan de overkant werd het meteen erg gevaarlijk, maar Romo haalde de kopbal van Noubissi van de lijn. Daarna was het opnieuw aan de Leuvenaars, waar Maertens een strakke en lage voorzet gaf die net niet bereikt kon worden door Rezaei. Ook bij de volgende kans was het nét niet voor OHL. Dewaest tikte een vrije trap van Mercier een half metertje naast.

Uitsluiting Malinov

Nadat de Beerschot-fans zich eerst van hun onsportiefste kant hadden getoond door met Mike Vanhamel hun eigen doelman met rookbommen en vuurwerk te bekogelen, waren de Ratten op het uur toch nog eens gevaarlijk. Romo moest een vrije trap van Holzhauser wegboksen. Nadien haalde De Norre stevig uit vanop meer dan twintig meter en was het Vanhamel die op zijn beurt zijn vuisten moest gebruiken. Beide ploegen beseften duidelijk dat ze drie punten nodig hadden en trokken nu vol de kaart van de aanval.

Twintig minuten voor tijd kreeg de ingevallen Schrijvers een reuzekans na een mooie aanval van OHL. Vanhamel ranselde zijn schot uit het paars-witte doel. Vijf minuten later legde Schrijvers de bal perfect klaar voor de eveneens ingevallen Kaba, maar die controleerde onbegrijpelijk slecht en deed niks met de zoveelste Leuvense mogelijkheid om op voorsprong te komen. Beerschot gaf ondertussen de hoop op drie punten op en ging nadrukkelijk tijd rekken om zijn puntje veilig te stellen. De bezoekers hielden stand en zo werd het voor beide teams een puntje waar ze weinig mee opschieten. Helemaal in het slot kreeg Malinov overigens zijn verdiende tweede geel en moest hij alsnog gaan douchen.