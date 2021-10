Gloria Estefan openhartig op Facebook: “Ik ben als kind misbruikt”

“Hij zat in een machtspositie omdat mijn moeder me bij zijn muziekschool had aangemeld. Hij vertelde haar meteen hoe getalenteerd ik was en dat ik speciale aandacht nodig had. Mijn moeder was gelukkig dat hij zich zo op mij focuste”, aldus de Cubaans-Amerikaanse zangeres op Facebook.

Toen de man in de gaten kreeg dat de zangeres de feiten aan anderen wou vertellen, zei hij tegen de zanger dat hij “haar moeder zou vermoorden”. Uiteindelijk werd haar moeder toch ingelicht en werd de politie erbij gehaald. Maar die raadde het af om een officiële klacht in te dienen vanwege het trauma dat Estefan mogelijk zou ondervinden door tegen de misbruiker te getuigen. (tove)