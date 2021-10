Pete Doherty is getrouwd in Frans hotel

De Britse zanger Pete Doherty (42) is getrouwd met zijn vriendin Katia de Vidas, een muzikante uit zijn band The Puta Madres. Dat gebeurde in een Frans hotel om de Britse paparazzi te ontwijken.

De Engelse bladen kon alleen maar foto’s publiceren die aanwezigen van de bruiloft deelden op sociale media. Dat de twee gingen trouwen, was namelijk pas daags voordien uitgelekt.

Voor de muzikant is het zijn eerste huwelijk. Eerder was hij wel verloofd met Kate Moss. Ook had de zanger een korte relatie met Amy Winehouse. Doherty, die bekend werd als frontman van The Libertines, haalde jaren geleden vaak het nieuws met allerlei verslavingen, maar sinds drie jaar is hij gestopt met heroïne. (tove)

