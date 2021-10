Gewonde bij schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek, onderzoek gestart

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is zaterdagnamiddag een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie.

De politie werd omstreeks 16 uur opgeroepen voor een schietpartij in de Ransfortstraat. Ter plaatse troffen patrouilles een persoon aan die een schotwonde vertoonde aan het been. De agenten dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe, waarna de gewonde werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omgeving werd afgesloten voor onderzoek maar over de juiste omstandigheden van de schietpartij is nog geen duidelijkheid.