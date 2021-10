Nederlandse veldrijdster kampt met “verstoord bloedbeeld” en moet rust nemen

Alvarado, de vriendin van spurter Roy Jans uit Lanaken, startte haar seizoen in het veld vorige week in Bredene. De wereldkampioene van 2020 eindigde in de Ethias Cross als negende, op bijna 1,5 minuut van winnares Denise Betsema. Medisch onderzoek wees uit dat Alvarado met een verstoord bloedbeeld kampt. Het verklaart volgens Alpecin-Fenix haar “ondermaatse prestatie” in Bredene.

De Superprestigereeks begint zondag in Gieten. Vorig jaar won Alvarado die cross in Drenthe. Het wereldbekerseizoen gaat volgende week van start in de Verenigde Staten, met drie veldritten op Amerikaanse bodem.