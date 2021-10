Belgische fregat Leopold I mag niet meedoen aan internationale NAVO-oefening wegens onervaren bemanning

Fregat Leopold I op missie in Middellandse Zee (archiefbeeld 2015) — © Marc Herremans - Mediahuis

De Belgische marine heeft zaterdag de hoop uitgesproken dat haar fregat Leopold 1 volgende week alsnog zal kunnen deelnemen aan de NAVO-oefening Joint Warrior. Het fregat mocht niet meedoen omdat de jonge bemanning niet voldoende opgeleid bleek en de verplichte standaarden niet haalde. Dat is gebleken tijdens een opleidingsperiode in het Verenigd Koninkrijk en het nieuws is door VRT NWS bekendgemaakt.

“Het fregat Leopold I is volop aan het trainen voor het behalen van zijn certificatie om op missie te kunnen vertrekken. Momenteel is de bemanning intensief aan het trainen om de noodzakelijke standaarden te behalen. Pas dan zal het commando van de marine beslissen om de Leopold I groen licht te geven om de permanente vloot van de NATO SNMG1 (Standing Nato Maritime Group 1) te vervoegen”, zegt de marine in een persbericht.

“Vooraleer we een schip op missie laten vertrekken, wil het commando van de marine zeker zijn dat die in alle veiligheid kan verlopen. Wij geven niet toe op het vlak van veiligheid”, verduidelijkt divisieadmiraal Jan De Beurme, bevelhebber van de marinecomponent.

Onervaren bemanning

De F930 Leopold 1, een van de twee polyvalente fregatten van de marine, is van 9 tot en met 13 september begonnen met een deel van de certificatie die nodig is voor deelname aan oefeningen in het zogenoemde hoge spectrum van militaire operaties, zoals Dynamic Mariner-21/Joint Warrior 21-2. Die grootschalige oefening vindt sinds 17 september plaats voor de kust van het Verenigd Koninkrijk en brengt schepen, onderzeeërs, vliegtuigen, helikopters en grondtroepen van twintig NAVO-landen samen.

Volgens de VRT werd het fregat gedwongen Joint Warrior te verlaten vanwege de onervarenheid van de bemanning (meer dan 180 mannen en vrouwen), die niet aan de verplichte standaarden voldeed. “Ongezien, een afgang voor onze marine”, zei een anonieme marineofficier aan VRT NWS.

“Het is essentieel om het gebrek aan ervaring (jonge bemanning) te compenseren met training. Dit gaat door totdat het schip het vereiste veiligheidsniveau heeft bereikt. Als alles goed gaat, zal het fregat zich volgende week bij de SNMG 1 vloot voegen”, benadrukt de marine.