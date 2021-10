“Fris en bewolkt met zeker voormiddag nog perioden met regen en windstoten”

‘s Ochtends zijn er rukwinden mogelijk tot ongeveer 70 km per uur. Volgens de laatste ontwikkelingen kan de wind nog tot in de vroege namiddag snelheden tot zo’n 60 km per uur halen. Pas in het tweede deel van de namiddag zal het aan de achterzijde van de regenzone snel rustiger worden.

De maxima van 18 à 19°C zijn de ochtendtemperaturen. Aan de achterzijde van de regenzone komen we namelijk in gevoelig koelere luchtmassa’s terecht. Na 14 uur zit er nog hooguit 12 à 13°C in.

In de nacht naar maandag blijft het droog en de temperatuur levert amper in. De wind wakkert weer een beetje aan met rukwinden tot zo’n 40 km per uur.

