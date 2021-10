Opvallende kiekjes van Britney Spears brengen fans aan het lachen: “Misschien eens Photoshop proberen?”

Het is niet de eerste keer dat Britney Spears naaktfoto’s van zichzelf op sociale media plaatst, maar deze keer vallen de kiekjes van de popster nog meer op. Fans merkten immers op dat de beelden wel erg bijzonder bewerkt zijn.

Over het zangtalent van Britney Spears zijn de meningen verdeeld, maar over het bewerken van foto’s valt niet te discussiëren: de popster is er niet bepaald goed in. Op recente kiekjes vanop een paradijselijk eiland is te zien hoe Spears poseert voor een wel erg krom bad en op een vreemd uitziende plankenvloer.

© Instagram Britney Spears

“Psssss. Foto’s zijn niet bewerkt… Het bad is krom”, reageert Spears zelf op Instagram. Of de zangeres zo met een kwinkslag toegeeft dat ze haar lichaam wel degelijk bewerkt vooraleer ze een foto post, is niet meteen duidelijk.

“We snappen het, maar ...”

De fans van de zangeres zijn zoals steeds vergevingsgezind, maar reageren wel laconiek: “Britney, we snappen het, je bent volledig vrij nu. Maar een cursus Photoshop zou een goed idee zijn”, klinkt het onder meer. Of ook: “Blij voor jou schat, maar er is iets mis met je bad.”

Spears valt sinds eind september niet langer onder het gezag van haar vader. De rechter in Los Angeles heeft hem ontslagen als toezichthouder. Tot grote vreugde van de advocaat van Britney, en haar fans.

Op 12 november valt de definitieve beslissing. Jeamie Spears besliste al sinds 2008 over het doen en laten van Britney, en over haar centen. Er is nu een tijdelijke vervanger aangeduid.

