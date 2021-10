Wout van Aert kijkt aandachtig naar moddercross in Meulebeke: “Was de perfecte voorbereiding geweest voor morgen!”

Het zal nog even duren voor we Wout van Aert terug in het veld zien. De renner van Jumbo-Visma was zaterdag wel een aandachtige volger van de modderige cross in Meulebeke. “Dju, een gemiste kans. De Ethias Cross in Meulebeke had de perfecte voorbereiding geweest voor morgen”, lachte Van Aert op Twitter. Zondag zal hij in Parijs-Roubaix waarschijnlijk ook flink wat modder voor de wielen krijgen, want er wordt slecht weer voorspeld.