Uniek kamermuziekfestival Quartz strijkt neer in Sint-Truiden. — © TV Limburg

In Sint-Truiden verzamelt dit weekend de internationale top van de strijkmuziek voor muziekfestival Quartz. Quartz is een uniek muziek- en ontmoetingsfestival voor zowel het publiek als de artiesten.

Dit weekend is Sint-Truiden weer het decor van Quartz, een bijzonder internationaal strijkkwartetfestival dat enig is in zijn soort.