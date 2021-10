Hasselt is dit weekend de tekenhoofdstad van België. Vanaf vandaag tot en met zondag slaat het Tekenfestival Drawing Days z'n tenten op in Hasselt.

Het festival passeerde al in New York, Barcelona en Berlijn. En na een succesvolle doortocht in Gent, Antwerpen, Leuven en Oostende is nu Hasselt aan de beurt.