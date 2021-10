Kind van 14 maanden komt om op Mallorca nadat het door dakpan wordt geraakt

Op Mallorca is een meisje van 14 maanden omgekomen nadat het geraakt is door een vallende dakpan. Dat melden lokale media.

Het kindje overleed zaterdag in de kliniek. Daar was het opgenomen nadat het vrijdag in een hotel geraakt werd door een vallende dakpan. Dat gebeurde in de badplaats Cala Ratjada. Een Nederlands gezin was er gaan schuilen voor een hevige storm toen de peuter aan het hoofd werd geraakt door een dakpan. Wellicht is die losgekomen door de storm. De politie is een onderzoek gestart.

In Cala Ratjada viel vrijdag in een half uur tijd 60 liter water.