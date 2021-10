Sanne Cant triomfeert meteen in eerste cross van het seizoen: “Dit doet heel veel deugd”

Sanne Cant (IKO-Crelan) heeft zaterdag de Berencross in het West-Vlaamse Meulebeke op haar naam gebracht. De Belgische kampioene haalde het afgescheiden voor de 17-jarige Britse Zoe Backstedt. In een sprint met twee haalde de Luxemburgse Marie Schreiber het nipt van Marion Norbert Riberolle. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi werd vijfde. Het was de eerste cross dit seizoen voor Sanne Cant.

Het was Marion Norbert Riberolle die de kopstart nam. Achter de Belgische volgden Alicia Franck, Sanne Cant, Karen Verhestraeten, de Italiaanse kampioene Alice Maria Arzuffi en Ellen Van Loy. Belgisch kampioene Sanne Cant kwam even op kop nadat Alicia Franck zich vergaloppeerde op de trappen. Dit tweetal nam daarop wat afstand van de rest van het pak. Een kopgroep met zes rensters begon aan de tweede ronde. Daarin figureerden Sanne Cant, Alicia Franck, Marie Schreiber, Ellen Van Loy, Marion Norbert Riberolle en Zoe Backstedt. Karen Verhestraeten volgde op 5 seconden. Sterre Vervloet, Alice Maria Arzuffi en Fauve Bastiaenssen dienden al 10 seconden goed te maken.

Sanne Cant en Alicia Franck gingen opnieuw versnellen en sloegen wederom een kloof op de rest. Dit duo begon aan de derde ronde met een voorgift van 6 seconden op het drietal Marie Schreiber, Marion Norbert Riberolle en Zoe Backstedt. Ellen Van Loy reed als zesde rond op 13 seconden. Zoe Backstadt flitste in haar eentje naar de twee leidsters. Alicia Franck maakte een foutje en ging tegen de vlakte. Sanne Cant begon zo alleen aan de zandbak waar Zoe Backstedt zich even verslikte. Op de helling kwam de Britse wereldkampioene op de weg bij de junioren echter opnieuw aansluiten bij Sanne Cant en kregen we opnieuw twee leidsters. Ze begonnen aan de voorlaatste ronde met een voorsprong van 20 seconden op Schreiber en Riberolle. Sanne Cant plaatste opnieuw een versnelling en knalde Backstedt uit haar wiel. De Belgische kampioene begon meteen aan haar solo die ze netjes afrondde. Backstedt consolideerde haar tweede plaats.

“Eerste wedstrijd winnen is top”

Meteen raak werd het in de eerste cross van het seizoen voor de Belgische kampioene en die toonde zich daar achteraf heel tevreden over. “Mijn eerste cross en meteen een eerste zege. Dat doet deugd. Ik wou niet te hevig starten, zoals ik vorig jaar wel deed. In het begin van de cross had ik me voorgenomen wat af te wachten. Toch kwam ik een aantal keren aan de leiding en dat was niet echt de bedoeling. Alicia Franck was ten val gekomen en zodoende reed ik op kop van de cross. Uiteindelijk kwam Alicia Franck terug en reden we zo met twee aan de leiding. Totdat ook Zoe Backstedt ons vergezelde nadat we om beurten kop deden. Ik vernam dat Franck daarop opnieuw ten val was gekomen. Ik had plots wel een kloof en voelde dat ik redelijk goed was. Ik hield daarop opnieuw wat in en zo kwam Backstedt opnieuw aansluiten. Haar kon ik in volle finale losrijden en het zo halen”, verduidelijkte Sanne Cant.

Direct winnen in een eerste cross moet deugd doen. Dit toch na twee mindere seizoenen. “Ik heb vandaag de Berencross gewonnen en dat doet inderdaad heel veel deugd. Ik gaf eerder al aan dat ik mijn conclusies zou trekken mocht het dit seizoen opnieuw minder lopen en dus mijn loopbaan als renster zou beëindigen. Wel bij een eerste wedstrijd al meteen winnen is top”, straalde Sanne Cant.