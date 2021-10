Quinten Hermans vierde in de modder van Meulebeke, Michael Vanthourenhout ploetert naar winst

Michael Vanthourenhout heeft zichzelf opgevolgd als winnaar van de Ethias Cross in Meulebeke. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal ging er iets voor halverwege alleen vandoor en kwam nadien nooit echt meer in de problemen.

Met de wedstrijd in Meulebeke stond alweer de vierde Ethias Cross van dit veldritseizoen op het programma. De wedstrijden in Lokeren, Bredene en Beringen waren de voorbije weken allemaal prooien voor Europees kampioen Eli Iserbyt, die in Meulebeke dus op een vier op vier mikte. Dat zou hij wel op een modderig parcours moeten doen, want door de regen was het ploeteren in West-Vlaanderen.

Bij de start dicteerden Toon en Thijs Aerts het tempo, maar achter de twee broers ging het al snel mis. Achterin het peloton was er een valpartij en een paar meter verderop ontsnapte de Spanjaard Felipe Orts aan een lelijke tuimelperte. Voorin klitte het nadien wel samen, Toon Aerts zette zich op kop van het veld.

In de volgende rondes toonde Eli Iserbyt zich een eerste keer. De Europese kampioen ging samen met Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans even op avontuur, zonder succes. Even later gingen Hermans en Vanthourenhout opnieuw samen ervandoor. Na een nieuwe aanval van Vanthourenhout moest Hermans eraf.

Vanthourenhout breidde in het tweede deel van de cross zijn voorsprong alleen maar uit en kwam nooit meer in de problemen. Zo volgde hij zichzelf op als winnaar in Meulebeke. Voor plek twee was er wel nog een fraaie strijd tussen Toon Aerts, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Quinten Hermans. Sweeck versloeg Aerts uiteindelijk in een sprint à deux om de tweede plaats. Hermans en Iserbyt werden vierde en vijfde.