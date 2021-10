Tientallen toeristen vallen in rivier wanneer ketting van hangbrug het begeeft — © Newsflare

Tientallen toeristen beleefden vrijdag bange momenten in de Chinese stad Zhengzhou. Enkele mensen kwamen in het water terecht nadat een ketting van een hangbrug het plots begaf. Met de hulp van ooggetuigen moesten zowel ouders als kinderen in veiligheid gebracht worden.