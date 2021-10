Remco Evenepoel komt terug op ophefmakende uitspraken rond WK en Wout van Aert: “Mijn reactie was te negatief”

Na zijn vijfde plaats in de Ronde van Emilia, waarin hij zich als een voorbeeldig knecht opofferde voor ploegmaat Almeida, is Remco Evenepoel voor het eerst teruggekomen op zijn uitspraken over het voorbije WK. Hij heeft inmiddels contact gehad met Wout van Aert en geeft aan dat zijn reactie misschien wat te negatief was. “Ik heb te emotioneel gereageerd.”

“Ik verschoot toch wel van de heisa van afgelopen week, want ik heb het allemaal niet slecht bedoeld”, komt Evenepoel terug op zijn uitspraken in Extra Time Koers van woensdag. Daar verkondigde hij dat het WK een gemiste kans was omdat hij de benen had om wereldkampioen te worden. “Het was gewoon mijn buikgevoel. Mijn reactie was misschien wat te negatief. Ik heb met Wout al contact gehad via Whatsapp. We hebben besloten om ons nog even te focussen op onze eigen wedstrijden en dan gingen we er nog eens over babbelen. Maar we zijn wel volwassen genoeg om het uit te praten. We zullen wel eens een ijsje gaan eten.”

Omdat Jasper Stuyven ook net geen medaille kon pakken, werd het uiteindelijk een teleurstellend WK voor de Belgen. “Het was gewoon een teleurstelling omdat we het niet gedaan hadden met de ploeg”, aldus Evenepoel. “Misschien heb ik iets te emotioneel gereageerd. Maar ik vond het een eer om voor Wout te werken, want hij is de allerbeste coureur van het moment. Zelf heb ik gewoon gedaan wat ik moest doen. Ik vroeg nog of ik in de finale zelf mijn kans mocht gaan, maar toen ik hoorde dat dit niet mocht heb ik gewoon de knop omgedraaid en mij vol voor hem gesmeten.”

Knechtenrol

“Het was een lastige koers, moeilijk om helemaal alleen te rijden”, vertelde Evenepoel na zijn vijfde plaats in de Ronde van Emilia. “Vanaf ik wist dat Joao (Almeida, red.) mee was, heb ik elke ronde een vrij hard tempo naar boven gereden en geprobeerd om te zorgen dat hij kon sprinten. Ik denk dat we het heel goed doen door met twee vooraan te zitten en het is vroeg ontploft.” En dat kwam door Evenepoel himself, die als eerste een aanval plaatste. “Dat was nodig want we waren nog met een vrij grote groep. Op dit rondje is het makkelijker om met een klein groepje weg te rijden. Uiteindelijk is de tweede plaats achter Roglic geen schande.”

Evenepoel schikte zich vandaag - net zoals een week geleden op het WK - in een knechtenrol. “Voor de koers zei ik al dat ik hier een betere job kon doen door me op te offeren voor iemand dan zelf iets te proberen. En ja, tweede, dat is bijna eerste he (lacht). Het is jammer natuurlijk, maar ik denk dat we met de ploeg heel content mogen zijn over onze koers vandaag.”

Volgende week zaterdag wacht er nog de Ronde van Lombardije, Evenepoels laatste grote doel van het seizoen. “Door zoals vandaag te koersen probeer ik me hiervoor goed voor te bereiden. Of ik kandidaat winnaar ben? Met de benen die ik de afgelopen periode heb, kan ik sowieso meedoen voor een plek bij de eersten. Winnen zal wel moeilijk zijn. Mannen als Roglic en Pogacar zijn toch nog een maatje groter”, is Evenepoel eerlijk. “Ik heb nog wat werk om die mannen bij te benen.”