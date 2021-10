Nicola Philippaerts: “De tijd dat ik de jongste was, is sneller voorbij dan ik dacht”

Nicola Philippaerts is ervan overtuigd dat hij zondag samen met de ploegmaats een knalprestatie gaat afleveren in de finale van de FEI Nations Cup. “Dat wij vrijdag met de hakken over de sloot deze finale haalden, is de beste motivatie voor iedereen om zondag heel scherp te staan”, zegt hij daags voor de wedstrijd in Barcelona.

De Belgische jumpingploeg kon vrijdag Noorwegen maar net achter zich houden voor de achtste plaats, nodig om zich te kwalificeren voor de grote finale van zondag. “Misschien was dat wel te verwachten want de paarden van Jérôme Guéry en Gregory Wathelet hebben er al een zwaar seizoen op zitten maar dat betekent niet dat zij zondag niet opnieuw hun normale niveau kunnen halen”, weerlegde Nicola Philippaerts de veronderstelling dat België zondag kansloos zal zijn voor de medailles. “Dat wij vrijdag met de hakken ovder de sloot deze finale haalden, is de beste motivatie voor iedereen om zondag heel scherp te staan.”

Ook de opkomende concurrentie van jonge ruiters ziet Nicola Philippaerts als positief. “De tijd dat ik de jongste van de Belgische selectie was, is sneller gepasseerd dan ik gedacht had. Maar het is zonder twijfel goed voor onze sport dat iemand zoals Thibeau Spits van bondscoach Peter Weinberg hier in Barcelona de kans krijgt om op het allerhoogste niveau ervaring op te doen. In het hedendaagse jumping zijn er zoveel belangrijke afspraken op een jaar, dat een brede kern absoluut noodzakelijk is om overal mee te kunnen strijden voor de medailles.”