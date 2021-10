Vader merkt niet op dat peuter naar drukke straat loopt, maar alerte vrouw grijpt net op tijd in in — © KameraOne

Dit had veel erger kunnen aflopen voor deze peuter uit de Thaise hoofdstad Bangkok. De vader wilde even een lading vastmaken aan zijn motor, maar had daardoor niet in de gaten dat zijn kind richting een drukke straat liep. Gelukkig speelde een alerte dame voor reddende engel: ze kon net op tijd de peuter te pakken krijgen en een tragisch incident vermijden.