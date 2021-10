Alpecin verlengt engagement bij Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel tot eind 2025

Alpecin-Fenix maakt sinds 2020 deel uit van het peloton, als opvolger van Corendon-Circus. Met de Nederlander Mathieu van der Poel heeft het een van de grootste wielersterren in de rangen, hoewel de ploeg als ProTeam geen deel uitmaakt van de topcategorie die de WorldTeams vormen. Ook topsprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen rijden voor de ploeg van algemeen manager Philip Roodhooft.

“Twee jaar geleden overtuigden wij Alpecin ons jonge project te vervoegen. Vandaag zijn we heel trots dat we, ondanks de uitdagende tijden voor iedereen, Alpecin getoond hebben het vertrouwen waard te zijn”, zegt Roodhooft. “Het bedrijf heeft ons toegelaten te groeien door ons budget uit te breiden maar nog meer door vertrouwen te hebben in onze multidisciplinaire aanpak. Samen met Alpecin en onze andere partners hebben we bewezen met succes een team te kunnen runnen zonder een van de negentien WorldTour-licenties te hebben. Onze gezamenlijke reis gaat nog minstens vier jaar verder. We kenden een succesvol seizoen tot dusver maar we beseffen dat we moeten blijven ontwikkelen om succesvol te zijn.”