Opsteker voor Louis Croenen: zwemmer stoot in Berlijn met snelste tijd door naar finale 200m vlinderslag

De 27-jarige Croenen tikte in de eerste van drie reeksen aan in 1:55.53. Hij was daarmee 76 honderdsten sneller dan de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos, die als winnaar van de derde reeks voor de tweede tijd zorgde (1:56.29). Croenens BR uit 2015 bedraagt 1:53.05. De finale met de beste acht wordt zaterdagavond (19u31) gezwommen.

Croenen was zaterdag ook aangemeld voor de reeksen van de 200m wisselslag maar daarin startte hij niet. Vrijdag eindigde Croenen als vijfde in de finale van de 100 meter vlinderslag. Op de voorbije Spelen in Tokio strandde de Kempenaar in de halve finales van de 200m vlinder en de reeksen van de 100m vlinder.

De wereldbeker zwemmen bestaat dit jaar uit in totaal vier manches, waarvan de eerste dit weekend in Berlijn gezwommen wordt. Nadien volgen nog de manches in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (7-9 oktober), de Qatarese hoofdstad Doha (21-23 oktober) en het Russische Kazan (28-30 oktober).