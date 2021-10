Alison Van Uytvanck wint WTA-toernooi in Nur-Sultan

Alison Van Uytvanck (WTA 89) heeft zaterdag het toernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (hard/235.238 dollar) op haar naam geschreven. In de finale won het tweede reekshoofd van thuisspeelster en eerste reekshoofd Yulia Putintseva (WTA 47). Na twee uur en 23 minuten stond de 1-6, 6-4, 6-3 eindstand op het bord.

Het was het vijfde onderlinge duel tussen de 27-jarige Van Uytvanck en de een jaar jongere Putintseva. De Grimbergse had de vier vorige ontmoetingen verloren. Begin dit jaar troffen de twee elkaar in de tweede ronde van de Australian Open. Daar won Putintseva met 6-4, 1-6 en 6-2.

Voor Alison Van Uytvanck is het de zesde WTA-titel. In 2013 was ze de beste in het 125K-seriestoernooi van Taipei. Daarna volgden eindzeges in Quebec (2017), Boedapest (2018 en 2019) en Tasjkent (2019).

Yulia Putintseva mikte op een derde WTA-toernooizege. Ze opende haar erelijst in 2019 in Nürnberg en pakte in juli een tweede titel in Boedapest.