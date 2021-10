Europees kampioen Italië lijkt het in Final Four Nations League zonder scherpschutter Ciro Immobile te moeten doen

De aanvaller, die momenteel het topschuttersklassement in de Serie A aanvoert met zes goals, blesseerde zich afgelopen donderdag in de Europa League-match voor eigen volk tegen Lokomotiv Moskou (2-0).

“Hij onderging meteen de nodige onderzoeken en behandelingen. De volgende dagen zal duidelijk worden hoe lang hij buiten strijd zal zijn”, aldus Lazio, dat zondag de verplaatsing maakt naar Bologna en Arthur Theate.

Italië neemt het volgende week woensdag (6 oktober) in de halve finale van de Nations League op tegen Spanje in Milaan. In de andere halve finale geven Frankrijk en België elkaar donderdag (7 oktober) partij in Turijn. De finale en de strijd om de derde plaats zijn voorzien op zondag 10 oktober.