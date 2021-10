Elfyn Evans grijpt de leiding in Rally van Finland, Thierry Neuville staat vijfde

Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) staat halfweg de tweede wedstrijddag in de rally van Finland aan de leiding. De Welshmen won zaterdagvoormiddag alle vier de klassementsritten en heeft een voorsprong van 5,6 seconden op eerste achtervolger Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC). Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) is derde op 9.7 sec. Na een crash van Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) is Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) opgeschoven naar de vijfde plaats. De Belg volgt op 20,1 seconden van Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) die vierde is.

Elfyn Evans maakte zaterdagochtend met vier opeenvolgende snelste tijden indruk in de rally van Finland. De Welshmen nam in de tweede klassementsrit van de dag de leiding over van Craig Breen die, net als teamgenoot Ott Tänak, alles geeft maar op dit moment zijn meerdere moet erkennen in Evans.

Geen Kalle Rovanperä meer in de uitslag. De Fin crashte in de vierde rit op zaterdagochtend en moest opgeven. De impact was fel. Bij nazicht later op de dag moet blijken of Rovanperä zondag opnieuw van start kan gaan.

Door de opgave van Rovanperä schuift Thierry Neuville op van de zesde naar de vijfde plaats. De kloof met de vierde plaats van Lappi bedraagt 20,1 seconden. “We moeten toch nog wat veegwerk doen hoor. Mijn enige doel van dit weekend is Lappi proberen in te halen. Ik probeer te doen wat ik kan”, zei Neuville aan de finish van de vierde ochtendrit.

Voor Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) gaat het van kwaad naar erger. Na een uitstekende seizoenstart bleef de Japanner rally na rally indruk maken en eindigde hij in de Safari Rally als tweede, zijn beste resultaat ooit in het WRC. Nadien kwam hij in een neerwaartse spiraal terecht. In de rally van Estland liep zijn copiloot Daniel Barritt een rugblessure op waarvan hij nog steeds niet hersteld is. In Ypres nam William Keaton zijn plaats in. Tijdens de tweede dag crashte Katsuta tegen hoge snelheid tegen een paal. In de daaropvolgende rally gaf Keaton enkele dagen voor de rally om persoonlijke redenen forfait waardoor Katsuta niet kon deelnemen. Zaterdag crashte de Japanner bij aanvang van de tweede dag. Een derde crash met opnieuw een andere copiloot. De Japanner zit duidelijk in een neerwaartse spiraal.