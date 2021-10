Hasselt

Na anderhalf jaar gedwongen sluiting heeft het afgelopen nacht opnieuw geknald in de Hasseltse discotheek Versuz, de grootste danstempel van ons land. Liefst 2.200 feestvierders gingen volledig uit hun dak. “Het was in één woord: genieten”, zegt zaakvoeder Yves Smolders, na een korte nacht.