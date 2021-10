Moeder en kind naar ziekenhuis met ernstige CO-vergiftiging

In Sint-Jans-Molenbeek zijn de hulpdiensten vrijdagavond tussen moeten komen voor een ernstige CO-vergiftiging. Een moeder en haar kind werden bewusteloos aangetroffen in hun badkamer. Eerder die dag moesten ook al twee volwassenen en een peuter hun woning ontvluchten door koolstofmonoxideproblemen.

De oproep kwam rond 19.30 uur vanuit de Heyvaertstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Daar werden een moeder en haar kind bewusteloos aangetroffen in de badkamer. Meteen werd duidelijk dat de CO-waarden in de woning veel te hoog waren. Beide slachtoffers werden onder MUG-begeleiding overgebracht naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek. Daar kregen ze meteen zuurstoftherapie in een hyperbare omgeving. Ondertussen gingen de hulpdiensten op zoek naar het probleem in de flat. Dat bleek een slecht werkende waterverwarmer in de badkamer te zijn. Daarenboven bleek het appartement onvoldoende verlucht te zijn. Ook in de andere flats van het gebouw bleek dat trouwens een probleem waardoor er besloten werd om de gastoevoer volledig af te sluiten.

Eerder diezelfde avond moest de brandweer tussenbeide komen in de Vanderborghtstraat in Jette. Ook daar was er een probleem met koolstofmonoxide in een woning. Twee volwassenen en een peuter waren wel tijdig buitengeraakt en moesten niet gehospitaliseerd worden. De verbinding tussen de gasketel en de schoorsteen bleek er niet luchtdicht waardoor het gas zich langzaamaan verspreidde in het appartement. Sibelga liet het toestel verzegelen. RDB