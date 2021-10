Veel regen en fikse wind op komst: KMI kondigt code geel af in Limburg

Het gaat dit weekend fors regenen in de meeste delen van ons land. Met name tussen zaterdagavond en zondagnamiddag belooft er op korte tijd veel neerslag te vallen, het KMI kondigt daarom code geel af in alle Vlaamse provincies. Ook de wind belooft stevig te gaan waaien.

Onze weerman Ruben Weytjens: “Droge eerste helft van de dag, maar ’s avonds kans op meer regen en rukwinden”

Een zeer actief en golvend koufront bereikt ons zaterdagnamiddag, en blijft tot en met zondag over ons land hangen, met veel neerslag, waarvan het overgrote deel valt tussen zaterdagavond 20 uur en zondag 14 uur. “We verwachten volgende hoeveelheden tussen vrijdag en zondagnamiddag, in mm of l/m2, maar lokaal eventueel meer :

West-Vlaanderen: 20-40Oost-Vlaanderen: 30-50Henegouwen: 30-50Vlaams+Waals-Brabant: 20-50Antwerpen: 20-45Namen: 15-40Luxemburg: 10-30 Limburg : 5-30Luik: 5-20”

In dezelfde periode gaat het ook fors waaien. “Een kleine depressie trekt zaterdag van Bretagne naar de Britse Eilanden en diept zich uit, waardoor we tijdelijk in een sterker windveld terechtkomen”, aldus het KMI. “We verwachten tussen zaterdagavond en zondagavond een zone met rukwinden tussen 70 en 90 km/u die van west naar oost over het land trekt.”

© KMI

Zondag verwachten we in vele streken eerst nog flink wat regen. In de loop van de dag wordt het, afgezien van enkele buien, vaak droog over het westen en later ook over het centrum met kans op opklaringen. Over het oosten en het zuidoosten wordt het mogelijk pas droger in de late namiddag. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden bij een overwegend matige wind uit zuidwest. Over het zuidoostelijke deel van het land is de wind aanvankelijk nog krachtig uit zuid met kans op rukwinden tot 75 km/u.

Volgende week

Maandag is het wisselend bewolkt. Eerst blijft het meestal droog, maar vooral in de namiddag en ‘s avonds groeit de kans op een aantal buien. We halen maxima van 12 tot 17 graden bij een matige zuidzuidwestenwind.

Dinsdag gaat het wellicht een groot deel van de dag flink regenen en ook hard waaien uit het zuidwesten. De maxima liggen in het centrum rond 14 à 15 graden.