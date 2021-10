Argentinië moet geblesseerde Paulo Dybala missen in komende WK-kwalificatiematchen

Paulo Dybala moet door een dijblessure forfait geven voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van Argentinië. De aanvaller van Juventus was door bondscoach Lionel Scaloni opgenomen in de selectie maar raakt niet fit, zo bevestigt de Argentijnse bond.

Dybala blesseerde zich vorig weekend in het competitieduel tegen Sampdoria (3-2 zege). Hij scoorde toen de openingsgoal maar moest even later het veld verlaten. De spits ontbrak woensdag al in de Champions Leaguewedstrijd tegen Chelsea (1-0 zege). Juventus hoopt hem na de interlandbreak terug te heben.

Argentinië speelt binnenkort in Paraguay (7/10) en thuis tegen Uruguay (10/10) en Peru (14/10). Met 18 op 24 volgt de Albiceleste als tweede in de stand achter Brazilië (24 op 24).