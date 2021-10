Geen Final Four van de Nations League, maar Thomas Vermaelen boekt wel vlotte thuiszege met Vissel Kobe

Thomas Vermaelen heeft zaterdag met zijn club Vissel Kobe op speeldag 31 in de Japanse competitie een ruime 5-1 overwinning behaald tegen Urawa Red Diamonds.

Yuya Osako (8.) en de Spaanse veteraan Andres Iniesta (21., 35.) zetten Vissel Kobe nog voor de rust op rozen. Yoshio Koizumi (49.) milderde kort na de pauze voor de bezoekers, maar na treffers van Yoshinori Muto (53.) en invaller Bojan Krkic (84.) won Vissel Kobe alsnog met duidelijke cijfers.

Vermaelen, die door de coronareisbeperkingen moest afzeggen voor de komende interlands van de Rode Duivels, speelde centraal achterin de hele wedstrijd. Bij de bezoekers maakte verdediger Alexander Scholz (ex-Lokeren, Standard en Club) de 90 minuten vol.

In het klassement verstevigt Vissel Kobe zijn vierde plaats met 57 punten. Urawa Red Diamonds is vijfde met drie punten minder. Titelverdediger Kawasaki Frontale is de autoritaire leider met 78 punten.