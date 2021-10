Man ziet alligator in tuin en grijpt op hoogst originele wijze in

Een man in Florida heeft op spectaculaire wijze een alligator kunnen vangen. Het reptiel verschool zich in de tuin van de buren, maar Abdul Gene Malik had geen vrees. De man greep een vuilnisbak en liep op het dier af. De alligator weert zich kranig, maar uiteindelijk slaagt Malik erin om het dier te vangen.

