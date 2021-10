Philiadelphia Sixers weigeren sterspeler Ben Simmons miljoenen euro aan loon uit te betalen

Er zit een flink haar in de boter tussen de Philadelphia 76ers en Ben Simmons, een van de sterspelers in het NBA-team. De 25-jarige point guard aast op een transfer en weigert daarom aan zijn verplichtingen tegenover de club te voldoen. Als reactie beslisten de Sixers een deel van zijn lucratief contract (voorlopig) niet uit te betalen.

Simmons had in principe tegen uiterlijk 1 oktober de helft van zijn 33 miljoen dollar salaris (28,5 miljoen euro) uitbetaald moeten krijgen. De basketvedette, drievoudig All-Star, kreeg eerder wel een eerste schijf van 8,25 miljoen dollar maar een tweede schijf is door Philadelphia op een geblokkeerde rekening geplaatst. Naar verluidt wil de club onderzoeken welke boetes er van het salaris kunnen worden afgetrokken omdat Simmons niet opdaagde tijdens het trainingskamp en de mediadag. In de cao onderhandeld tussen clubs en spelers zijn voor dergelijke feiten boetes voorzien. Eén dag niet komen trainen kost 2.500 dollar boete. Daarna verhoogt het bedrag tot 5.000 dollar (tweede dag) en 7.500 dollar (derde dag).

De Sixers kunnen Simmons ook schorsen eens volgende week de voorbereidingswedstrijden beginnen. Elke partij die hij dan mist, kost de Amerikaanse basketter 227.613 dollar boete.