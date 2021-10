België bestelt vaccins voor vierde prik

“België zit mee in een groot contract van de Europese Commissie voor 900 miljoen Pfizer-vaccins”, bevestigt Jan Eyckmans, woordvoerder van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Wij hebben ons aandeel daarin gereserveerd voor 2022 en 2023 om zeker te zijn dat we dan kunnen vaccineren indien nodig.” De Taskforce Vaccinatie volgt de wetenschappelijke evolutie en zal advies geven als een derde of eventuele vierde prik aangeraden is voor nog meer bevolkingsgroepen. Op dit moment is enkel een derde prik voorzien voor 65-plussers en mensen met bepaalde onderliggende aandoeningen.

Stevenen we af op een eeuwig vaccinatieproces? “Dit gaat worden zoals griepvaccinatie waarbij je misschien niet elk jaar maar om de paar jaar je risicogroepen gaat beschermen”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).