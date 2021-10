“Droge eerste helft van de dag, maar ’s avonds kans op meer regen en rukwinden”

Zaterdagvoormiddag blijft het op de meeste plaatsen in Limburg droog. Het valt niet uit te sluiten dat er lokaal eens een aantal druppels vallen, vooral dan over het oosten van de provincie. Veel zal het echter nog niet voorstellen.

Ook het eerste deel van de namiddag verloopt nog zo goed als droog. Tegen de avond komt er dan vanuit het westen een regenzone opzetten. Na 19 uur zullen de hemelsluizen verder en verder openen. Er zijn berekeningen die tegen zondagmiddag meer dan 30 liter per vierkante meter voorzien. Andere weercomputers houden het bij minder dan de helft en laten de regen voornamelijk ten westen van Limburg naar beneden komen. Er zit dus nog wel wat rek op.

Waar de weermodellen het wél over eens zijn is het sterke windveld dat er vanaf zaterdagavond komt te staan. Na een rustige start kunnen de rukwinden tegen 20 uur al oplopen tot zo’n 60 km/u. Tussen 22 uur en middernacht kunnen er zelfs uitschieters tot ongeveer 80 km/u inzitten. Dit soort windstoten kunnen dus voor lokale schade zorgen en voorzichtigheid is dus geboden.

Rond het middaguur zal het een graad of 14 zijn en in de late namiddag kan de temperatuur door toedoen van de wind doorstoten naar 18°C.

Ook gedurende de nacht naar zondag kan de wind nog fors uithalen met rukwinden rond 70 km/u. Op zondagochtend kan dat zelfs weer even oplopen tot 80 km/u. Deze zuidwestenwind voert tijdelijk bijzonder zachte luchtmassa’s richting Limburg waardoor de temperatuur in de loop van de nacht zelfs kan oplopen naar waardes tussen 18 en 20°C. Zondag stroomt er na het middaguur gevoelig koelere lucht binnen waarin het nog hooguit een graad of 12 zal zijn.

Bekijk hier het weerbericht van de komende dagen.