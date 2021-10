BBC moet 1,6 miljoen pond schadevergoeding betalen voor misgelopen stunt

Tijdens het filmen van een aflevering van het BBC-programma Bang goes the theory zat de presentator op iets dat gelijkt op een gocart, terwijl hij aan een hoge snelheid tegen een paal reed. Daarmee wilde het programma nabootsen hoe het zou zijn om met een auto tegen een lantaarnpaal te rijden.

Volgens de presentator liep hij daarbij verwondingen op aan zijn ruggengraat en aan zijn hoofd en zou hij daardoor meer dan 3 miljoen pond aan toekomstige inkomsten zijn kwijtgeraakt. Stansfield stapte daarom naar de rechter.

De BBC ging niet akkoord met de claims die de man maakte. Maar de rechter zei vrijdag dat het “verbazingwekkend” was dat de BBC, die de gevaren kende, het experiment toch liet doorgaan.

De rechter gaat akkoord met het feit dat de man inderdaad verwondingen had opgelopen. En zei dat het vooral de combinatie van de letsels is dat voor moeilijkheden zorgt in het leven van Stansfield.

De presentator krijgt daarom 1,617286,20 pond (bijna 1,9 miljoen euro). (sgg)