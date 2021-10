Unzio Tongeren viert klanten met aardbeienlikeur

“Onze lokale ondernemers hebben een bewogen tijd achter de rug. Maar we rechten onze rug en gaan er met vernieuwd enthousiasme weer voor de volle 100% tegenaan, zodat we onze klanten nog beter kunnen helpen”, aldus Benny Thonon, voorzitter van Unizo Tongeren. “Ook dit jaar willen we onze lokale handelaars bedanken voor hun inspanningen van het afgelopen jaar. Voor en tijdens het Weekend van de Klant bezoeken we persoonlijk onze leden uit de retailsector om hen een presentje te overhandigen. Onze niet-retail leden laten we uiteraard niet in de kou staan: door een kort mailtje aanbenny@unizotongeren.be bezorgen we hen eveneens een kleine attentie.”Zaterdag 2 oktober, tijdens het shopweekend van het jaar, kan je alvast een delegatie van Unizo Tongeren terugvinden in het kernwinkelgebied waar de handelaars bezocht worden om hen te bedanken om dagelijks inde bres te springen voor hun klanten.In aanloop van het Weekend van de Klant bezoekt Unizo Tongeren enkele leden buiten het centrum. Vrijdag 1 oktober waren ze al te gast bij ‘Buurtwinkel 18de wal’, waar zaakvoerster Marijke Didden hen te woord stond: “Het starten met een buurtwinkel is een droom die in vervulling gaat. De corona-periode was voor ons geen obstakel om uit de startblokken te schieten. We willen de mensen uit de buurt een uitgebreid assortiment aanbieden aan een prijs die kan concurreren met andere voedingswinkels in de buurt. Voor de samenstelling van mijn aanbod, luister ik naar de wensen van mijn klanten. Door onze ruime openingstijden en een persoonlijke aanpak willen we het verschil maken. En dankzij ons lidmaatschap bij Unizo kunnen we rekenen op een lokaal netwerk, en juridische ondersteuning indien nodig.” Als dank kreeg zij een al flesje lokale aardbeienlikeur Fraisecello van Gouwd.