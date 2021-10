Tuinhier Bocholt viert 45-jarig bestaan

"In 2021 bestaat onze vereniging 45 jaar en om dat te vieren werd er gekozen om de leden uit te nodigen op een barbecue op zondagmiddag", klinkt het. "Blijkbaar was er nood aan sociaal contact want de opkomst van de leden was zeer goed. Onze leden werden verwelkomd met een aperitief. In het welkomstwoord van onze voorzitster was er een speciale vermelding voor drie aanwezige leden die al van bij de start van onze vereniging in 1976 lid zijn van de vereniging. Mia Kessels en Piet en Miet Lowis Roelofs ontvingen hiervoor een kleine attentie." Dan was het tijd om aan tafel te gaan voor de barbecue. De bediening werd verzorgd door leden van de harmonie van Bocholt. Na het eten werd er een overzicht gegeven van de activiteiten van de voorbije vijf jaren. De namiddag werd afgesloten met koffie en een stuk vlaai. Als aandenken aan het 45-jarig bestaan en als waardering voor het trouwe lidmaatschap kreeg elk gezin een orchidee mee naar huis."In het verleden werd elk vijfjarig lustrum afgesloten met een grote kersttentoonstelling. Maar die hebben wij dit jaar moeten annuleren omdat er anderhalf jaar geen lessen bloemschikken meer gegeven konden worden.Dit najaar hebben wij nog vier activiteiten gepland: een voordracht over het maken en het gebruik van goudsbloemzalf; een voordracht over de te treffen regelingen bij een overlijden; een snoeiles van fruitbomen en het maken van een kerstcreatie. Ook de lessen bloemschikken worden weer opgestart."