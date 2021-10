Alken

De hulpdiensten rukten vrijdagavond uit voor een klap in de Hoogsimsestraat in Alken. Een automobilist knalde rond 20.30 uur in de flank van een kleine paardenvrachtwagen. De bestuurder van die vrachtwagen raakte bij het ongeval gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kon ter plaatse verzorgd worden.